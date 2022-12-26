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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов поддержал переход РФС в Азию

26 Декабря 2022 • 13:20 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию.

«Нет даже обещаний на словах — ни от наших руководителей, ни от руководителей УЕФА, что Россию вернут через 2-4-6-8 лет. Ждать можно с гарантией возвращения. Я за то, чтобы играть в УЕФА, но должно быть понимание, когда вернут — на словах ли обещание, или документальное. В Азии сложный отбор на ЧМ, попадать, возможно, предстоит через стыки — все сложно и довольно непредсказуемо. Мы видим, что в плей-офф ЧМ регулярно проходят Корея и Япония, Саудовская Аравия обыгрывает на последнем турнире Аргентину и играет неплохо, а Австралия — крепкая команда. Нет никакой уверенности, что отбор на ЧМ для России в Азии будет проще европейского», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, даже при условии допуска от ФИФА к отбору на ЧМ-2026, многие европейские сборные откажутся от игры против российской команды, однако, Шалимов отмечает, что и после перехода в Азию нет гарантий об участии в квалификации к следующему мундиалю. Специалист рассказал, что в бытность футболиста играл против коллективов из АФК на клубном и международном уровнях, выделив их технические и физические качества. Шалимов сделал вывод, что переход в иную конфедерацию будет верным шагом из-за неясности будущего в Европе и шанса на возвращение официальных матчей.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля текущего года. Исполком РФС, прошедший 23 декабря, не принял окончательного решения по смене конфедерации.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Игорь Шалимов АФК
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