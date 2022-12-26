Колосков: «Есть ощущение, что решение о переходе в Азию будет принято»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно возможного перехода российского футбола в АФК.

«Есть ощущение, что решение о переходе в Азию будет принято. Во всяком случае, на исполкоме все клубы высказались за него. Судя по всему, решение примут», - передает слова Колоскова «РИА Новости».

Заседание исполкома Российского футбольного союза по вопросу перехода из УЕФА в Азию состоится во вторник, 27 декабря.

Напомним, что сейчас Россия отстранена от участия в международных турнирах. Такое решение приняли ФИФА и УЕФА в конце февраля уходящего года.