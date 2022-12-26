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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук — об ошибках Сафонова: «Он очень силён ментально, но, видимо, не железный»

26 Декабря 2022 • 13:17 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об ошибках основного вратаря команды Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.  

По словам наставника «быков», 23-летний голкипер очень силён ментально, поэтому умеет справляться с такими трудностями.

«Для меня Сафонов — феномен. Матвей очень силён ментально, но, видимо, не железный. Уверен, он переживает больше всех из-за ошибки в матче с «Ахматом». При этом он совершенно этого не показывает», — цитирует Сторожука Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 19 матчей, пропустив в них 31 мяч и в шести встречах сохранив свои ворота в неприкосновенности. После 17 туров «быки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Александр Сторожук
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