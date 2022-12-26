Сторожук — об ошибках Сафонова: «Он очень силён ментально, но, видимо, не железный»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об ошибках основного вратаря команды Матвея Сафонова в нынешнем сезоне.

По словам наставника «быков», 23-летний голкипер очень силён ментально, поэтому умеет справляться с такими трудностями.

«Для меня Сафонов — феномен. Матвей очень силён ментально, но, видимо, не железный. Уверен, он переживает больше всех из-за ошибки в матче с «Ахматом». При этом он совершенно этого не показывает», — цитирует Сторожука Sports.ru.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл в составе «Краснодара» 19 матчей, пропустив в них 31 мяч и в шести встречах сохранив свои ворота в неприкосновенности. После 17 туров «быки» занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 набранных очков.