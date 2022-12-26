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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов: «Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу, нужен переход в Азию»

26 Декабря 2022 • 13:10 Комментировать (2)

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался в поддержку перехода РФС по крыло Азиатской конфедерации футбола.

«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. В Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря.

Напомним, что в феврале ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов РФС
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Комментарии (2)
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ингерман
26 Декабря 2022 в 13:19
ай а што нас ужэ азияцы прегласили пад свае крыло.. челобицную преслали?.. нец.. упушэние.. ждем-с.. )))
wertygaz
26 Декабря 2022 в 13:16
Согласен. Там нас не ждут, и не допустят все равно. Даже когда все закончится скажут пока не вернемте Крым не пустим и т.д. В Европе не спорт там сплошная пол-ика…
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