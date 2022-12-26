Радимов: «Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу, нужен переход в Азию»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался в поддержку перехода РФС по крыло Азиатской конфедерации футбола.

«Нас в Европе будут уже отфутболивать по любому поводу. Какой‑то выход надо находить. Переход нужен, его надо использовать. В Европе, насколько видно и понятно, нас уже не пустят», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании исполкома РФС во вторник, 27 декабря.

Напомним, что в феврале ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.