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Масалитин прокомментировал смерть Сергея Дмитриева

26 Декабря 2022 • 13:02 Комментировать

Сегодня стало известно о смерти бывшего футболиста московского ЦСКА и чемпиона СССР в составе питерского (тогда еще ленинградского) «Зенита» - Сергея Дмитриева. Своими воспоминаниями о бывшем партнере по команде поделился Валерий Масалитин, также в прошлом выступавший в составе московского ЦСКА в конце 80-х и начале 90-х годов.

-  Воспоминания о Сергее Дмитриеве у меня связаны только со светлыми и положительными эмоциями. Тогда мы были молодыми и добились максимума в своей жизни, выиграли и чемпионство, и Кубок, - цитирует слова Валерия Масалитина новостное агентство РИА Новости

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин Сергей Дмитриев
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