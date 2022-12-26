Масалитин прокомментировал смерть Сергея Дмитриева

Сегодня стало известно о смерти бывшего футболиста московского ЦСКА и чемпиона СССР в составе питерского (тогда еще ленинградского) «Зенита» - Сергея Дмитриева. Своими воспоминаниями о бывшем партнере по команде поделился Валерий Масалитин, также в прошлом выступавший в составе московского ЦСКА в конце 80-х и начале 90-х годов.

- Воспоминания о Сергее Дмитриеве у меня связаны только со светлыми и положительными эмоциями. Тогда мы были молодыми и добились максимума в своей жизни, выиграли и чемпионство, и Кубок, - цитирует слова Валерия Масалитина новостное агентство РИА Новости.