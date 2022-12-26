Газизов: «Бердыев - шикарный выбор «Сочи»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Для тренера такого уровня трехлетнее отсутствие в РПЛ ничего не значит. С позиции «Сочи» это шикарный выбор. С таким наставником всегда приятно работать», - передает слова функционера Vprognoze.ru.

Предыдущим местом работы 70-летнего специалиста был иранский «Трактор». В Премьер-лиге Бердыев известен по успешной работе с «Рубином». Он два раза приводил казанский клуб к чемпионскому титулу.

По итогам 17 туров РПЛ «Сочи» располагается на девятом месте в турнирной таблице.