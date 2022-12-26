Черевченко оценил назначение Бердыева в «Сочи»

Экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался насчет назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Назначение оцениваю положительно. До возобновления РПЛ достаточно времени. У него будет возможность провести полноценные сборы. Так что только результат покажет, правильным ли является выбор «Сочи», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что в чемпионате России Бердыев добивался успеха с «Рубином». Он дважды приводил казанский коллектив к триумфу в Премьер-лиге.

По итогам 17 туров чемпионата России «Сочи» с 25 баллами занимает девятое место в турнирной таблице.