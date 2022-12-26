Сёмин - о Хвиче: «Он ничем не уступает Марадоне»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о сравнениях грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии с легендарным аргентинцем Диего Армандо Марадоной.

«Хвича ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее. Он стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в РПЛ. Каждое столкновение - он падал. Здесь все убрал», - поведал тренер в видео, которое опубликовано на ютуб-канале Nobel.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 17 поединках за неаполитанцев, отметившись восемью голами и десятью результативными передачами.