Сторожук: «Пока меня не попросят, я не уйду из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о своей возможной отставке.

Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено заменить 41-летнего специалиста нынешним наставником «Маккаби» из Тель-Авива Владимиром Ивичем.

По словам Сторожука, никаких разговоров о возможной отставке у него с руководством «Краснодара» не было.

«Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

Напомним, что Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта нынешнего года. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.