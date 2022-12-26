Сторожук: «Пока меня не попросят, я не уйду из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о своей возможной отставке.
Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено заменить 41-летнего специалиста нынешним наставником «Маккаби» из Тель-Авива Владимиром Ивичем.
По словам Сторожука, никаких разговоров о возможной отставке у него с руководством «Краснодара» не было.
«Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому», — приводит слова Сторожука Sports.ru.
Напомним, что Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта нынешнего года. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.
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