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Сторожук: «Пока меня не попросят, я не уйду из «Краснодара»

26 Декабря 2022 • 12:13 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о своей возможной отставке.

Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено заменить 41-летнего специалиста нынешним наставником «Маккаби» из Тель-Авива Владимиром Ивичем.

По словам Сторожука, никаких разговоров о возможной отставке у него с руководством «Краснодара» не было.  

«Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

Напомним, что Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта нынешнего года. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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