Попов: «Абаскаль покажет результат и свалит из «Спартака» в конце сезона»

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что пребывание испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке» будет непродолжительным.

«Спартак» много играет на хайпе, на патриотизме. Тренер у них молодой, амбициозный. Думаю, что он покажет результат и свалит из России в конце сезона», - приводит слова Попова «Матч ТВ».

33-летний Абаскаль возглавил «красно-белых» в июне текущего года. С ним был подписан двухлетний трудовой договор.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.