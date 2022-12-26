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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов: «Абаскаль покажет результат и свалит из «Спартака» в конце сезона»

26 Декабря 2022 • 12:01 Комментировать (1)

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что пребывание испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке» будет непродолжительным.

«Спартак» много играет на хайпе, на патриотизме. Тренер у них молодой, амбициозный. Думаю, что он покажет результат и свалит из России в конце сезона», - приводит слова Попова «Матч ТВ».

33-летний Абаскаль возглавил «красно-белых» в июне текущего года. С ним был подписан двухлетний трудовой договор.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Попов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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wertygaz
26 Декабря 2022 в 13:11
Бывшие игроки, отдыхайте. Что Вы все комментируйте, горе -эксперты, ничего кроме раздражения не вызывают Ваши умозаключения…
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