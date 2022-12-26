Шаронов - о переходе в АФК: «Лучше соревноваться где-то, чем нигде»

Наставник «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался относительно возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Лучше соревноваться где-то, чем нигде. Из тех возможностей, которые есть, это лучший вариант. Все равно это какой-то стимул. Да и сборной надо где-то играть», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола может быть принято во вторник, 27 декабря, на заседании исполкома РФС.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.