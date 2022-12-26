Сторожук: «Крыховяк никого не подговаривал уходить из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал мнение о том, что экс-полузащитник «быков» Гжегож Крыховяк уговаривал других легионеров покинуть команду минувшей весной.

«Это неправда — он никого не подговаривал уходить из клуба», — цитирует Сторожука Sports.ru.

Также специалист отметил, что 32-летний хавбек был готов выступать за «Краснодар» и в нынешнем сезоне.

Напомним, что права на польского футболиста до сих пор принадлежат российскому клубу. В настоящий момент Крыховяк выступает за «Аль-Шабаб». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе команды из Саудовской Аравии восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.