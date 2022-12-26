Агент: «В Турции есть много талантливых игроков, которые могут внести свой вклад в РПЛ»

Футбольный агент Адем Чебеджи, который представляет интересы бывшего хавбека московского ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о том, что есть много турецких футболистов, которые могли бы успешно играть в чемпионате России.

«Есть много турецких футболистов, которые могут играть в России. Большое количество игроков могут внести свой вклад в РПЛ. Мы всегда открыты для совместной работы!» - приводит слова агента Sport24.

Ранее Чебеджи в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» рассказал о том, может ли Языджи вернуться в Российскую премьер-лигу.