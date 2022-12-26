Агент высказался о трансфере Самошникова в «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу потенциального перехода защитника казанского «Рубина» Ильи Самошникова в петербургский «Зенит».

«Самошников - игрок хорошего уровня. С финансовой точки зрения, «Зенит» может предложить лучшие условия. Но с точки зрения конкуренции, лучше идти в «Локомотив», - передает слова агента «Спорт день за днём».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 15 поединков, в которых забил один мяч и получил три желтые карточки.

Контракт Самошникова с «Рубином» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.