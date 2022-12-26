«Оренбург» предложит Личке новый контракт

«Оренбург» планирует пролонгировать сотрудничество с главным тренером команды Марцелом Личкой. Об этом рассказал Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора клуба.

«У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем. Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Оренбург» ушел на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 баллов после 17 туров.