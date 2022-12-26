Умер экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитриев

В понедельник, 26 декабря, умер экс-футболист петербургского «Зенита», московского «Спартака» и ряда других клубов Сергей Дмитриев. Он скончался в возрасте 58 лет.

«Сине-бело-голубые» выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», - говорится в публикации пресс-службы петербургского клуба.

Напомним, что в составе «Зенита» Дмитриев провел восемь сезонов. Вместе с петербургским коллективом он становился чемпионом СССР. Также Сергей поиграл за сборную СССР. На его счету шесть поединков в составе команды.