Сенников: «Самошникову лучше в «Локомотив», а не в «Зенит»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился своим мнением по поводу перспектив защитника казанского «Рубина» Ильи Самошникова, который выбирает между «Локомотивом» и «Зенитом».

Сенников считает, что Самошникову следует выбрать «железнодорожников», так как там он сможет стабильно играть, а в «Зените» ему придется изрядно посидеть на скамейке запасных из-за очень высокой конкуренции.

- Куда лучше перейти Самошникову? Конечно же, в «Локомотив». У «Зенита» нет проблем в обороне. Самошников не выдержит конкуренции, - цитирует слова Сенникова «Рейтинг Букмекеров».