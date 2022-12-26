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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин рассказал, что думает о трансфере Пиняева в «Локомотив»

26 Декабря 2022 • 10:37 Комментировать

Экс-рулевой московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о предстоящем трансфере полузащитника Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Время покажет, хороший или плохой вариант выбрал Пиняев. Если он сам принимал решение, значит, увидел себя в новой команде. А если его переводят из одной команды в другую - это другое!» - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России 18-летний хавбек поучаствовал в 11 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Локомотива» после 17 туров занимает место в зоне переходных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Сергей Пиняев
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