Сёмин рассказал, что думает о трансфере Пиняева в «Локомотив»

Экс-рулевой московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о предстоящем трансфере полузащитника Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Время покажет, хороший или плохой вариант выбрал Пиняев. Если он сам принимал решение, значит, увидел себя в новой команде. А если его переводят из одной команды в другую - это другое!» - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России 18-летний хавбек поучаствовал в 11 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Локомотива» после 17 туров занимает место в зоне переходных матчей.