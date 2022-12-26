Фёдоров: «ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это большой минус»

Экс-тренер московского «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился мнением насчет возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, мы не уйдем в Азию. Пока наши руководители все не взвесят, поспешного решения принимать не будут. Да и ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это большой минус», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Решение о переходе в АФК может быть принято на заседании исполкома РФС, которое состоится во вторник, 27 декабря.

Напомним, что России отстранена от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов решением УЕФА и ФИФА.