​Бояринцев верит в то, что у «Спартака» остаются шансы на титул

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что в тринадцати оставшихся турах российского чемпионата еще могут произойти вещи, которые вернут интригу в турнир, а также надежду поклонникам московского клуба.

Чемпионат России, напомним, возобновится третьего марта. «Спартак» остается самым именитым клубом России, но в последний раз он становился чемпионом в 2017 году, а перед этим - в 2001.

- Шансы на чемпионство «Спартака» есть всегда, но команде нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. В атаке у «красно‑белых» хорошая конкуренция, а вот сильный опорный полузащитник очень нужен, - цитирует Бояринцева «Рейтинг Букмекеров».