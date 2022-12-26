Газзаев выбрал между Пеле, Месси и Роналду лучшего футболиста в истории

Известный российский тренер Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории мирового футбола.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса», специалист поставил на первое место легендарного бразильца Пеле. Вторым стал новоиспеченный чемпион мира Лионель Месси. Тройку лучших замкнул еще один аргентинец – Диего Армандо Марадона.

Четвертую позицию в рейтинге Газзаева занял бразилец Роналдо, а пятым стал португалец Криштиану Роналду.

Напомним, что недавно в Катаре завершился чемпионат мира – 2022. Триумфатором турнира стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, 4:2 пен.).