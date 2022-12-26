Газзаев выбрал лучшего российского тренера

Бывший главный тренер московского ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшим наставником в российском футболе.

«Сергей Семак. Никаких сомнений. Он же с «Зенитом» четыре раза подряд стал чемпионом. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги петербургский клуб занимает первое место после 17 туров. Подопечные Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть баллов.

Трудовое соглашение 46-летнего тренера с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года.