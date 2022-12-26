Попов: «Спартак» либо дико поддерживают, либо дико ненавидят»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает о московском «Спартаке». По его мнению, «красно-белые» - самый популярный клуб в стране.

«Когда «Спартак» ниже пятого места - это разочарование. Эта команда - самая любимая у россиян. Все их либо дико поддерживают, либо дико ненавидят», - передает слова Попова «Матч ТВ».

После 17 проведенных туров «Спартак» на брал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов. Также стоит отметить, что «красно-белые» успешно преодолели групповой этап Фонбет Кубка России и пробились в плей-офф.