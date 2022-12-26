Балахнин оценил перспективы Бердыева в «Сочи»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

«У Бердыева все получится в «Сочи». Смена главного тренера в клубе напрашивалась. Быстрого результата у Бердыева не бывает. Курбан Бекиевич все будет делать не на скорую руку», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в российском футболе сочинский коллектив ушел на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам 17 туров южане набрали 25 очков.

Бердыев в России известен по работе в «Рубине». Тренер дважды приводил казанскую команду к чемпионству.