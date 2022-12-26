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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов: «РФС нужно идти туда, где мы будем играть официальные матчи»

26 Декабря 2022 • 08:36 Комментировать

Российский футбольный специалист Андрей Чернышов высказался на тему возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Приоритетом является Европа, но там не дают четкого ответа, когда нас смогут допустить к соревнованиям. Ситуация неприятная, и надо пытаться идти туда, где мы будем играть официальные матчи», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

В феврале ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.

Окончательный вердикт по переходу РФС в АФК будет вынесен во вторник, 27 декабря, во время заседания исполкома.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Чернышов
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