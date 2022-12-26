Чернышов: «РФС нужно идти туда, где мы будем играть официальные матчи»

Российский футбольный специалист Андрей Чернышов высказался на тему возможного перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Приоритетом является Европа, но там не дают четкого ответа, когда нас смогут допустить к соревнованиям. Ситуация неприятная, и надо пытаться идти туда, где мы будем играть официальные матчи», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

В феврале ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.

Окончательный вердикт по переходу РФС в АФК будет вынесен во вторник, 27 декабря, во время заседания исполкома.