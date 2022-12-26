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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков рассказал, на что будет претендовать «Сочи» с Бердыевым

26 Декабря 2022 • 08:29 Комментировать

Экс-футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался относительно перспектив «Сочи» после прихода в команду Курбана Бердыева.

«Не думаю, что они будут бороться за места в пятерке или тройке. Наверное, займут в районе шестого-седьмого места. Чего-то серьезного надо ждать в следующем чемпионате», - передает слова Виталия издание «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров сочинский коллектив набрал 25 баллов и располагается на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Бердыев в России известен по работе в казанском «Рубине». Его последним клубом был иранский «Трактор».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Виталий Дьяков Сочи
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