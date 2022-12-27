Топ-5 подорожавших россиян чемпионата России

После чемпионата мира одним из показателей отменной игры Килиана Мбаппе стало увеличение его стоимости на 20 млн евро (здесь и далее – цены согласно данным портала transfermarkt). Россияне на мундиале не выступали, и пока вопрос возвращения на международную арену остаётся тайной, покрытой мраком. Но оценить изменение стоимости игроков РПЛ за последние месяцы, как показатель успешности их игры, весьма интересно. Кто же из россиян, выступающих в РПЛ, наиболее существенно повысил свою стоимость в последнее время?

«Ростовская банда»

Учитывая, что наши клубы варились в собственном соку, основное влияние на изменение стоимости игроков оказала их игра за сборную России. Все три матча, национальной команды в этом календарном году прошли во второй части сезона, и на поединки с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном вызов получило достаточно много новичков. Среди них особенно выделялись парни из Ростова-на-Дону. Поэтому неудивительно, что одним из лидеров нашего рейтинга стал Даниил Уткин. Валерий Карпин разглядел в 23-летнем экс-игроке «Краснодара» талант, представив возможность дебютировать за сборную России. Уткин сразу же отметился голом. Последовало заслуженное повышение цены на 2 млн евро, а за календарный год Даниил увеличил свою стоимость более чем в 2 раза!

В пятёрке наиболее подорожавших игроков ещё два представителя «Ростова». Александр Сильянов стал единственным игроком оборонительной линии в нашем топе. Как и Уткин, Сильянов также дебютировал за национальную команду в матче против Киргизии. Данил Глебов и вовсе вывел сборную России на игру с Таджикистаном с капитанской повязкой. Кроме того, 23-летний полузащитник «Ростова» стал лучшим игроком ноября в РПЛ, а вместе с Уткиным не пропустил ни одного матча за свой клуб в первой части сезона.

Не огранённые алмазы из Самары

На пике своей текущей карьеры сменил клуб Владимир Сычевой. Увеличение его цены составило 2 млн евро, как и у Даниила Уткина, с которым он разделил первую строчку нашего рейтинга. При этом общая стоимость игрока на сегодня составляет 2,5 млн евро. Вот так звание лучшего бомбардира первой части сезона РПЛ и дебют за национальную сборную увеличили стоимость нападающего в пять раз!

Ещё один дебютант национальной сборной Александр Коваленко дорос до цены Сычевого, но с увеличением своей стоимости на 1,6 млн евро. Для 19-летнего парня, который в августе забил свой первый гол в элитном дивизионе – это настоящий успех.

Однако наибольшим талантом в Самаре выглядит Сергей Пиняев. Точнее выглядел. Самый юный дебютант национальной команды официально попрощался с «Крыльями Советов» и готовится перебраться в московский «Локомотив».

Единственный представитель столицы

Обойтись в рейтинге без игроков из Москвы и Санкт-Петербурга, разве такое возможно? Артём Карпукас отстоял честь двух столиц. Полузащитник дебютировал за основную команду «Локомотива» в апреле этого года, а в октябре забил свой первый мяч на высшем уровне. 1,7 млн евро, добавленные к 0,8 млн евро стартовой цены выглядят весьма многообещающе для 20-летнего игрока.

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Что в итоге?

Итоговая таблица наиболее подорожавших россиян в РПЛ выглядит следующим образом

М Игрок П Клуб Стоимость Изменение 1 Даниил Уткин Пз «Ростов» 7 млн евро + 2 млн евро 1 Владимир Сычевой Нп «Оренбург» / «Крылья Советов» 2,5 млн евро + 2 млн евро 2 Сергей Пиняев Нп «Крылья Советов» 3,5 млн евро + 1,8 млн евро 3 Александр Сильянов Зщ «Ростов» 3,5 млн евро + 1,7 млн евро 3 Артём Карпукас Пз «Локомотив» 2,5 млн евро + 1,7 млн евро 4 Александр Коваленко Пз «Крылья Советов» 2,5 млн евро + 1,6 млн евро 5 Данил Глебов Пз «Ростов» 7,5 млн евро + 1,5 млн евро

Самым возрастным среди подорожавших российских игроков стал 26-летний Сычевой. Всем остальным не перевалило за 23, а это значит, что основное увеличение трансферной стоимости ещё впереди.

Любопытно, что в пятёрке наиболее подорожавших игроков не оказалось ни одного голкипера. Лучший из игроков этого амплуа Данил Худяков увеличил свою стоимость на 0,5 млн евро, а номер один национальной команды Матвей Сафонов и вовсе потерял в своей трансферной цене 1 млн евро. При этом среди семи лучших по росту цены игроков не нашлось ни одного места футболистам «Зенита» и «Спартака». Деньги решают не всё?

Константин Лицин