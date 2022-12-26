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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Рубина» Попов: Бердыев ничего не даст российскому футболу

26 Декабря 2022 • 06:22 Комментировать

Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов жёстко высказался по поводу назначения Курбана Бердыева на пост нового главного тренера «Сочи».

Попов сказал «Матч ТВ», что российскому футболу Бердыев точно больше ничего не сможет дать, ведь специалисту будет мешать возраст. Экс-игрок отметил, что тренеру уже 70 лет, а это точно не тот возраст, в котором люди с большим энтузиазмом работают.

«Некоторые вообще уже в таком возрасте пьют таблетки, чтобы понимать, где они находятся», - добавил Попов.

Напомним, что недавно Курбан Бердыев официально возглавил сочинскую команду, которая на данный момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Алексей Попов Сочи
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