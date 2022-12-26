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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Рубина» верит, что Бердыев может поднять «Сочи» в зону еврокубков

26 Декабря 2022 • 06:01 Комментировать

Бывший защитник казанского «Рубина» Андрей Фёдоров высказался по поводу назначения Курбана Бердыева на пост нового главного тренера «Сочи».

Фёдоров сказал Metaraitings.ru, что при Бердыеве сочинский клуб абсолютно точно будет постепенно подниматься по турнирной таблице. Экс-игрок отметил, что опытный специалист вполне может вернуть «барсов» на серьёзные позиции.

«Сейчас это прозвучит странно, но «Сочи» вполне может оказаться в еврокубковой зоне», - добавил Фёдоров.

Напомним, что на данный момент сочинская команда занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Андрей Фёдоров Сочи
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