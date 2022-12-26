«Кое-что смущает»: Агент Сафонов высказался о переходе Сычевого в «Крылья Советов»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перехода российского форварда Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».

Сафонов сказал«РБ-Спорту», что нападающий провёл только один сезон на добротном уровне, но это ещё ничего не значит, ведь все хорошо помнят пример Гамида Агаларова. Агент отметил, что есть один момент в этом трансфере, который его смущает.

«В «Оренбурге» понабрали латиносов, которые делают им игру и скидывали мяч вперёд на Сычевого, но смогут ли и «Крылья» так перестроить игру, чтобы грамотно использовать форварда? Я не уверен в этом», - добавил Сафонов.

Напомним, что 26-летний Владимир Сычевой официально перебрался из «Оренбурга» в самарский клуб.