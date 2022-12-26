Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Кое-что смущает»: Агент Сафонов высказался о переходе Сычевого в «Крылья Советов»

26 Декабря 2022 • 05:28 Комментировать

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перехода российского форварда Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».

Сафонов сказал«РБ-Спорту», что нападающий провёл только один сезон на добротном уровне, но это ещё ничего не значит, ведь все хорошо помнят пример Гамида Агаларова. Агент отметил, что есть один момент в этом трансфере, который его смущает.

«В «Оренбурге» понабрали латиносов, которые делают им игру и скидывали мяч вперёд на Сычевого, но смогут ли и «Крылья» так перестроить игру, чтобы грамотно использовать форварда? Я не уверен в этом», - добавил Сафонов.

Напомним, что 26-летний Владимир Сычевой официально перебрался из «Оренбурга» в самарский клуб.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Российская Премьер-Лига Алексей Сафонов Оренбург Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Декабря
06:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина» Попов: Бердыев ничего не даст российскому футболу
06:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина» верит, что Бердыев может поднять «Сочи» в зону еврокубков
05:28 · Россия. Премьер-лига
«Кое-что смущает»: Агент Сафонов высказался о переходе Сычевого в «Крылья Советов»
05:16 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Хобби Бердыева — смотреть футбол
05:11 · Россия. Премьер-лига
Газзаев рассказал, почему отказал московскому «Динамо»
05:05 · Россия. Премьер-лига
Газзаев объяснил, почему не хочет снова тренировать
05:00 · Россия. Премьер-лига
Зарема считает, что переход РФС в Азию добьёт интерес к футболу в России
04:53 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Крыльев Советов»: Сычевой был номером один в нашем шорт-листе
25 Декабря
21:50 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов высказался о Бердыеве
19:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок клуба РПЛ: «Если Месси в твоей команде, ты уже победил» 1
19:28 · Россия. Премьер-лига
Сычевой посетил стадион и музей «Крыльев Советов»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо: Жить в России дороже, чем в Испании 1
18:35 · Россия. Премьер-лига
​В сборной России отреагировали на то, что Сычевой стал Писарским
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Шлегеля в «Локомотиве» не будет
18:16 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о переходе Пиняева в «Локомотив»: «Сергей выбрал вариант на перспективу, для него это неплохой трансфер»
Все новости
Рекомендуем