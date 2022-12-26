Григорян: Хобби Бердыева — смотреть футбол

Известный тренер Александр Григорян очень лестно высказался в адрес нового наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

Григорян сказал «Матч ТВ», что, несмотря на свою тренерскую деятельность, Бердыев каждый день смотрит по несколько топовых матчей для того, чтобы почерпнуть для себя что-нибудь новое.

«Хобби Бердыева — смотреть футбол. Это говорит об очень высокой степени увлечённости профессией», - добавил Григорян.

Напомним, что недавно 70-летний Курбан Бердыев официально стал новым главным тренером клуба «Сочи». До этого в РПЛ специалист работал в казанском «Рубине» и «Ростове».