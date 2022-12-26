Газзаев объяснил, почему не хочет снова тренировать

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал журналистам о том, почему он больше не хочет работать тренером в большом футболе.

Газзаев признался «Спорт-Экспрессу», что его совсем не тянет возвращаться в тренерскую профессию. Тренер отметил, что у него совершенно нет мотивации больше работать в футбольных командах.

«Зачем мне возвращаться? Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионство в России? Никакой мотивации», - добавил Газзаев.

Напомним, что вместе с московскими «армейцами» Валерий Газзаев выигрывал не только РПЛ и Кубок России, но и Кубок УЕФА.