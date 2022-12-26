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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев объяснил, почему не хочет снова тренировать

26 Декабря 2022 • 05:05 Комментировать

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал журналистам о том, почему он больше не хочет работать тренером в большом футболе.

Газзаев признался «Спорт-Экспрессу», что его совсем не тянет возвращаться в тренерскую профессию. Тренер отметил, что у него совершенно нет мотивации больше работать в футбольных командах.

«Зачем мне возвращаться? Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионство в России? Никакой мотивации», - добавил Газзаев.

Напомним, что вместе с московскими «армейцами» Валерий Газзаев выигрывал не только РПЛ и Кубок России, но и Кубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Российская Премьер-Лига
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