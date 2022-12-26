Зарема считает, что переход РФС в Азию добьёт интерес к футболу в России

Зарема Салихова высказалась по поводу возможного перехода России из Европы в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что даже визуально смотреть матчи китайского и индийского чемпионата было очень тяжело. Супруга Леонида Федуна отметила, что прежде, чем переходить в Азиатскую лигу, представители РФС должны были подготовить российских болельщиков морально и дать аналитику по азиатским лигам.

«Переход в Азию добьёт в России интерес к футболу. Как бы не получилось так, что рейтинги после переезда в АФК не оказались ниже, чем у Медиалиги», - добавила Салихова.

Напомним, что представители РФС рассматривают вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию.