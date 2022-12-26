Тренер «Крыльев Советов»: Сычевой был номером один в нашем шорт-листе

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Осинькин сказал Metaraitings.ru, что самарскую команду во всём устраивал Максим Глушенков, но он получил хорошее предложение от другого клуба и решил уйти. Тренер отметил, что «крылышки» получили за Глушенкова хорошую компенсацию, но не могли остаться без нападающего.

«Сычевой был первым номером в нашем шорт-листе. Это проверенная в рамках РПЛ боевая единица», - добавил Осинькин.

Напомним, что Владимир Сычевой в первой половине сезона провёл в российском чемпионате 15 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал один ассист.