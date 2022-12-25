Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

- Бердыев – очень опытный специалист. Конечно, его возвращение сделает нашу Премьер-лигу интереснее. В «Сочи» есть группа футболистов, которые раньше уже играли под руководством Курбана Бекиевича. С другой стороны, он сам уже несколько лет не тренировал в России, и сложно сказать, какие у него сейчас взгляды на футбол. Трудно предположить, как конкретно будет играть «Сочи» под его руководством, но я думаю, что концепция команды не изменится, и сохранится расстановка с тремя центральными защитниками (с вариациями 3-4-3 и 5-3-2) – как раз та, которую Бердыев применял в своих бывших клубах. То есть я не жду каких-то кардинальных изменений в схеме «Сочи».

- Про Бердыева часто говорят, что он системный тренер, который любит всё держать под контролем.

- А по-другому и быть, наверно, не может, если тренер добивался таких успехов, если он два раза выигрывал чемпионат России, если его команды выступали в Лиге чемпионов, где обыгрывали «Барселону» и «Баварию». Назвать Бердыева бессистемным тренером невозможно. Опыт, знания и результаты Курбана Бекиевича говорят сами за себя. «Сочи» под его руководством будет играть дисциплинированно, системно и покажет много чего интересного.

- В рамках оборонительного футбола?

- Основная схема, как я уже сказал, будет, скорее всего, с тремя защитниками, это контратакующий стиль. Команды Бердыева раньше славились надёжной игрой в обороне и быстрыми выходами в ответные атаки – не думаю, что в этом плане что-то поменяется.