Сычевой посетил стадион и музей «Крыльев Советов»

Владимир Сычевой переходит из «Оренбурга» в «Крылья Советов». О трансфере уже было объявлено, хотя официально всё будет окончательно оформлено 5 января.

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала несколько фотографий с Владимиром Сычевым. Новичок самарского клуба побывал на стадионе и в клубном музее «крылышек».

Владимир Сычевой делит с Куинси Промесом первое место в гонке бомбардиров текущего чемпионата России. В первой части сезона россиянин и нидерландец записали на свой счёт по 14 результативных ударов.

Напомним, что Владимир Сычевой будет играть за «Крылья Советов» как Владимир Писарский. Футболист решил взять фамилию отчима.