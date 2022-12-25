Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал официальное назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

- Назначение Бердыева, конечно, не вызвало удивления, поскольку общественность была к нему готова. Все знали, что Бердыев немало времени находился в тесном контакте с руководством «Сочи». Будет интересно посмотреть на работу Курбана Бекиевича в России после долгого перерыва. С другой стороны, это говорит о том, что институт подготовки российских тренеров находится не на самом высоком уровне, раз в Премьер-лиге назначают, можно сказать, возрастных специалистов, а не делают ставку на молодых тренеров. В то же время молодёжь сама не проявляет себя, не заявляет о себе. С чем это связано, не знаю. В любом случае доверия к молодым специалистам в российском футболе мало.