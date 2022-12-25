Бывший полузащитник «Сочи» (ныне не существующий клуб) Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил приход Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

- Я думаю, Бердыев сейчас кардинально что-то не поменяет, хотя всё может быть. Чтобы он выстроил свою систему и чтобы она начала приносить плоды, ему требуется время. К примеру, сколько он проработал в «Рубине», прежде чем команда стала добиваться высоких результатов? Если Бердыеву дадут в «Сочи» большое количество времени, то, я думаю, он сможет выстроить там очень даже хороший коллектив, но не сразу.