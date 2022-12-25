​Рианчо: Жить в России дороже, чем в Испании

Известный испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», сравнил жизнь в России с жизнью в Испании.

«Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может позволить, надо много зарабатывать», - высказался Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что Рауль Рианчо работал в «Спартаке» на разных должностях. Осенью 2018 года испанец был главным тренером «красно-белых» с приставкой «исполняющий обязанности». Тогда в шести играх при Рианчо «Спартак» дважды победил, дважды сыграл вничью и дважды проиграл.