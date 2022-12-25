​В сборной России отреагировали на то, что Сычевой стал Писарским

Владимир Сычевой решил взять фамилию отчима и будет играть за «Крылья Советов» как Владимир Писарский. На этот факт отреагировала пресс-служба сборной России.

«Получается, Владимир может дважды дебютировать за сборную России? Как Сычевой - уже было, теперь - как Писарский?» - говорится в сообщении аккаунта главной команды страны.

За сборную России Владимир Сычевой дебютировал 17 ноября, отыграв один тайм в матче против Таджикистана.

Напомним, что Владимир Сычевой, а теперь уже Владимир Писарский, станет игроком «Крыльев Советов» 5 января. Форвард переходит в самарский клуб из «Оренбурга».