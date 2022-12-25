​Шлегеля в «Локомотиве» не будет

Агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля заявил о ведении переговоров с «Локомотивом». Впрочем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что 25-летнего аргентинца в московском клубе не будет. По данным журналиста Ивана Карпова, «железнодорожники» не рассматривают вариант с подписанием Шлегеля.

Ранее нам стало известно, что Родриго Шлегелем не интересуется другой московский клуб – «Спартак».

Родриго Шлегель никогда не выступал в Европе. До переезда в «Орландо Сити» защитник выступает в родной Аргентине за «Расинг».

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Родриго Шлегеля в 2 миллиона евро.