Билялетдинов — о переходе Пиняева в «Локомотив»: «Сергей выбрал вариант на перспективу, для него это неплохой трансфер»

В прошлом игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился своим мнением о переходе Сергея Пиняева в стан «железнодорожников» из самарских «Крыльев Советов».

«Думаю, что Пиняев выбрал вариант на перспективу. «Локомотив» начал укреплять состав, им просто необходимо выбираться из подвала. Пиняев и остальные молодые ребята, тот же Глушенков, могут помочь им в этом. Думаю, что для игрока это неплохой трансфер. Пиняев может стать одним из ключевых игроков «Локомотива». Перспектива есть. Хорошая инвестиция со стороны клуба. Дальше всё зависит от самого Сергея», — сказал Билялетдинов в интервью «Чемпионату».