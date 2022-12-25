Сёмин — о возвращении Бердыева в РПЛ: «Большой плюс для российского футбола»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своим мнением по поводу официальной новости о том, что Курбан Бердыев возглавил клуб «Сочи».

«Возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола! В том числе и для «Сочи». К ним приходит опытный тренер, который принёс в наш футбол очень много положительного и светлого. Это высококлассный тренер. Желаю ему удачи!», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

На данный момент после 17 туров сочинская команда набрала 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее клуб возглавлял тренер Вадим Гаранин.