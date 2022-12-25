​«Локомотив» ведёт переговоры по защитнику из Аргентины – агент подтвердил

Агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, высказался насчёт будущего своего клиента.

Ранее мы сообщали, что Родриго Шлегель не входит в сферу интересов московского «Спартака».

«Спартак» и «Динамо» интересовались Шлегелем полгода назад. Сейчас мы ведём переговоры исключительно с «Локомотивом», - сказал Арандилья, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

До перехода в «Орландо Сити» Родриго Шлегель выступал на родине за «Расинг». В Европе 25-летний защитник пока что не выступал.

Добавим, что «Локомотив» на текущий момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.