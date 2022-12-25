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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сычевой после смены фамилии отшутился в ответ на вопрос о компенсациях для фанатов

25 Декабря 2022 • 17:45 Комментировать

Владимир Сычевой в зимнее трансферное окно переходит из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В новом клубе нападающий будет играть уже как Владимир Писарский – игрок решил взять фамилию отчима. Журналист «Чемпионата» задал бомбардиру вопрос, компенсирует ли он фанатам «Оренбурга» деньги за купленные футболки с его фамилией.

«Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха», - сказал футболист.

Добавим, что Владимир Сычевой в первой части Российской премьер-лиги наколотил 14 голов. Вместе с Куинси Промесом Сычевой находится на вершине рейтинга бомбардиров текущего чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Сычевой
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