​Сычевой после смены фамилии отшутился в ответ на вопрос о компенсациях для фанатов

Владимир Сычевой в зимнее трансферное окно переходит из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В новом клубе нападающий будет играть уже как Владимир Писарский – игрок решил взять фамилию отчима. Журналист «Чемпионата» задал бомбардиру вопрос, компенсирует ли он фанатам «Оренбурга» деньги за купленные футболки с его фамилией.

«Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха», - сказал футболист.

Добавим, что Владимир Сычевой в первой части Российской премьер-лиги наколотил 14 голов. Вместе с Куинси Промесом Сычевой находится на вершине рейтинга бомбардиров текущего чемпионата.