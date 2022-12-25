Силкин: «Не от хорошей жизни Языджи может перейти в команду РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе экс-полузащитника ЦСКА, а ныне игрока «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в «Зенит».

Напомним, сегодня, 25 декабря, появилась информация о возможном переходе турецкого футболиста не только в «Зенит», но и в московское «Динамо». Однако, как ранее сообщал Sport24, московский клуб не заинтересован в Языджи.

По мнению специалиста, если бы «Зенит» нуждался в услугах полузащитника, он был его уже подписал.

«Не от хорошей жизни этот турецкий футболист может перейти в команду РПЛ. Те, кто его приглашает в «Динамо», наверное, за ним следили и рассчитывают на него. Если бы Языджи очень нужен был «Зениту», они бы его уже забрали», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что права на Языджи принадлежат французскому «Лиллю», а за «Трабзонспор» хавбек выступает на правах аренды.