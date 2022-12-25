Слухи связывают нападающего Юсуфа Языджи сразу с двумя российскими клубами – с «Зенитом» и «Динамо». Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы 25-летнего футболиста, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Я всегда говорил, что Юсуф с большой теплотой вспоминает о России. Но что касается футбола, то говорить о возможном возвращении в Россию мы сможем только летом. Сейчас Юсуф полностью сосредоточен на том, чтобы помочь «Трабзонспору» стать чемпионом, и он думает только об этом. Он много пропустил из-за болезни, но набирает форму и скоро будет готов», - сказал Чебеджи.

Напомним, что в первой половине 2022 года Юсуф Языджи выступал в аренде за ЦСКА.