Несмотря на появляющиеся слухи, «Спартак» не интересуется защитником Родриго Шлегелем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Родриго Шлегель выступает за «Орландо Сити» в МЛС. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают аргентинца в 2 миллиона евро.

Отметим, что Родриго Шлегель в своей карьере пока что не выступал в Европе. До перехода в «Орландо» аргентинский футболист играл на родине за «Расинг».

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть зачётных баллов.