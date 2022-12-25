В «Торпедо» решили отказаться от Дзюбы

Переход бывшего нападающего «Зенита» и «Спартака» Артёма Дзюбы в «Торпедо» маловероятен, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры о переходе 34-летнего футболиста в московский клуб были прекращены, так как руководство «автозаводцев» сейчас заинтересовано в других нападающих.

«Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение уже в начале ноября, проведя в общей сложности за эту команду пять матчей и забив один гол.