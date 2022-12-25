​Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном трансфере Языджи

В прессе появилась информация о том, что нападающий Юсуф Языджи, который по ходу 2022 года поиграл за ЦСКА, может оказаться в «Зените». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба.

«Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

За ЦСКА Юсуф Языджи сыграл всего лишь 12 официальных матчей. При этом турецкому нападающему удалось забить 8 голов.

В настоящий момент Юсуф Языджи играет за «Трабзонспор» - турецкий клуб арендовал форварда у «Лилля».